Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca așteapta rezultatele anchetei Corpului de Control privitoare la cazul Blue Air. Cei care au greșit trebuie sa plateasca, a precizat premierul. Potrivit unor surse guvernamentale, Agenția Fondului pentru Mediu (AFM) nu avea dreptul legal sa blocheze conturile…

- Ministerul britanic al Apararii afirma ca Rusia ar putea avea nevoie de ani de zile pentru a reconstrui una dintre cele mai prestigioase unitați de tancuri ale sale, dupa retragerea din regiunea Harkov. „Elementele forțelor rusești retrase din regiunea Harkov in cursul saptamanii trecute faceau parte…

- Mașinile mai vechi de 15 ani vor putea fi casate din luna septembrie, prin Programul privind cazarea vehiculelor uzate, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Proprietarii mașinilor ar urma sa primeasca 3.000 de lei, fara sa fie condiționați sa cumpere un vehicul nou. Jumatate din suma…

- Veniturile si profitul Pfizer din al doilea trimestru au atins un nivel record si au depasit asteptarile Wall Street, determinate de vanzarile vaccinului sau pentru COVID-19 si ale tratamentului antiviral Paxlovid, transmite CNBC. Pfizer a inregistrat venituri de 27,7 miliarde de dolari, in crestere…

- Accesorii auto si jucarii contrafacute, in valoare de 1,5 milioane de lei au fost descoperite intr-un container in Portul Constanta. Marfurile sosisera din China si erau destinate unor firme din Bucuresti si Ilfov. Garda de Coasta a transmis, joi, ca o echipa comuna formata din politisti de frontiera…

- Persoanele fizice se pot inscrie, incepand de vineri, ora 10:00, in cea de-a treia etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice. Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), cei care se vor inscrie vor putea selecta voucherele aferente categoriei din care fac parte aparatele de aer conditionat,…

- Eurozone inflation surged to a record high of 8.6% in June, racing ahead of expectations once again and adding pressure on the European Central Bank to step up its fight against spiraling prices, flash Eurostat data showed on Friday, according to Politico. A Reuters poll of analysts had pointed to…

- Persoanele fizice se pot inscrie incepand de vineri in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice, pentru selectarea voucherelor aferente categoriei din care fac parte masinile de spalat rufe, masinile de spalat vase si frigiderele/congelatoarele, anunța Administratia Fondului pentru Mediu.…