Rafila: Propunem un fond de 4 miliarde lei pentru combaterea pandemiei de COVID-19 PSD propune, in bugetul alternativ pe 2021, constituirea unui fond de 4 miliarde de lei pentru combaterea pandemiei de COVID-19, a anuntat, miercuri, deputatul social-democrat Alexandru Rafila. "Noi am incercat sa gandim o finantare a sanatatii din Romania incat sustenabilitatea sa fie asigurata, iar ceea ce se va intampla in perioada urmatoare, inclusiv din punct de vedere al evolutiei acestei pandemii, pentru ca este imprevizibil, vedeti lucrul acesta se intampla in toata Europa si se intampla in toata lumea, deci Romania nu poate sa fie in afara acestei evolutii, atunci incercam sa cream mecanismele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

