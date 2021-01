Rafila cere un ALT MOD de testare anti-covid. Ce plan are senatorul PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a afirmat miercuri ca este necesara regandirea modului de testare, argumentand ca, fara intensificarea testarii, nu se poate intari supravegherea epidemiologica, mai ales in conditiile aparitiei unei noi tulpini de coronavirus. "Am vazut chiar acum ca Ministerul Sanatatii…

- Partidul Social Democrat a prezentat propria formula pentru bugetul pe 2021. In domeniul medical social-democrații vor un fond de patru miliarde de lei și incurajarea prevenției, asta deoarece - susține Alexandru Rafila, deputat PSD și reprezentantul Romaniei la OMS - romanii sufera de multe boli cronice.…

- Ministerul Sanatații ia in calcul sa testeze anticoronavirus elevii din școlile din Romania. Secretarul de stat Andreea Moldovan a explicat ca Ministerul Sanatații vrea sa dea unda verde testarilor cu teste rapide in școli, dupa deschiderea acestora, in 8 februarie. Moldovan spune ca doar elevii…

- Este absolut fezabil ca școlile sa se redeschida pe 8 februarie, spune deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, care precizeaza ca sprijina demersul ministrului Educației in acest sens. „Este absolut fezabil. Școlile nu trebuiau sa se inchida, de fapt. Nu exista nici o justificare…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, este de parere ca școlile pot fi redeschise pe data de 8 februarie. Un secretar de stat din Ministerul Sanatații considera ca elevii nu vor putea reveni fizic la cursuri prea curand. „Este absolut fezabil. Școlile nu trebuiau sa se inchida, de fapt.…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a declarat intr-o conferința de presa ca școlile ar trebui redeschise odata cu terminarea vacanței. El spune ca amanarea deschiderii unitaților de invațamant pana pe 8 februarie nu are justificare. „Imi pare rau ca domnul ministru Cimpeanu este pus intr-o situatie in…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat duminica la Antena 3 ca vaccinarea romanilor pe scara larga, intr-un orizont scurt de timp, nu poate avea loc doar cu vaccinul Pfizer. „Vaccinarea intregii populatii va fi posibila daca vor fi disponibile si alte vaccinuri…

- Raed Arafat a recunoscut, miercuri, in exclusivitate la Antena3, ca autoritațile nu mai cunosc situația reala in ceea ce privește rezultatele testelor COVID-19, pentru ca mulți romani iși fac teste rapide, singuri, acasa. Arafat a fost de acord ca numarul de cazuri raportat nu mai reflecta realitatea.…