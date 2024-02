Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni seara, la TVR Info, ca este necesara „profesionalizarea” managementului spitalelor si a precizat ca va fi extins modul de pregatire a managerilor de spitale, informeaza AGERPRES . „Aceasta politizare intr-un fel a spitalelor, erau diverse persoane…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca Pfizer va “cumpani bine” in ceea ce priveste procesul intentat Romaniei si a sustinut ca i se pare nefiresc “ca o companie farmaceutica sa arunce in aer credibilitate vaccinarii”. “Romania este chemata in judecata de compania Pfizer si exista…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a pledat pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar, astfel incat cei aproximativ 4.000 de medici care au terminat, la sfarsitul anului trecut, rezidentiatul si pentru a caror pregatire au fost investite milioane de euro sa ramana sa lucreze in Romania…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Timisoara, ca este clar ca trebuie o regandire a finantarii spitalelor din Romania, a serviciilor medicale, care sa reflecte realitatea. El a precizat ca la Timisoara sunt trei proiecte importante finantate din PNRR, cu peste 80 de milioane de…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut primele declarații marți seara, dupa ce Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola la nivel național, precizand ca in țara noastra exista un trend descrescator al acoperirii vaccinale care se manifesta de mai bine de zece ani și ca instituția pe…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca Romania are de primit 1,2 milioane de doze de vaccin anti COVID de la Moderna, adoptate noilor tulpini, care au fost platite in urma cu mai bine de doi ani, informeaza Agerpres.roEle au fost achizitionate in momentul in care s au facut acele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti ca Romania are de primit 1,2 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Moderna, adoptate noilor tulpini, care au fost platite in urma „cu mai bine de doi ani”. „Ele au fost achizitionate in momentul in care s-au facut acele memorandumuri semnate…

- Peste o treime dintre gravide nu au fost la control ginecologic in timpul sarcinii in principal din cauza lipsei de acces la servicii medicale; jumatate dintre gravidele care au beneficiat de evaluare medicala menționeaza ca analizele, ecografiile sau consultațiile nu au fost gratuite. Din totalul…