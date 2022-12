Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Simona Halep nu va juca la Grand Slam-ul de la Australian Open, programat in perioada 16 – 29 ianuarie 2023. WTA a anunțat ca este singura jucatoare din primele 20 din clasamentul profesionist care nu va participa la acest turneu. Și totuși sportiva din Romania ar putea sa joace la o competiție,…

- Simona Halep este in continuare suspendata provizoriu pentru doping si are sanse mici sa evolueze la Australian Open, primul Grand Slam din 2023, care are loc in perioada 16-29 ianuarie.In cazul in care nu va primi rapid o rezolutie favorabila, ceea ce e greu de crezut, Simona Halep nu va putea participa…

- Tenismena Ashleigh Barty a dezvaluit in cartea ei autobiografica de ce s-a retras din tenis, desi era numarul 1 in clasamentul WTA si tocmai castigase Grand Slam-ul la Australian Open. Australianca a socat intreaga lume a sportului cu anuntul facut pe data de 23 martie 2022, in contextul in care era…

- Jimmy Connors (70 de ani), fost lider mondial din circuitul ATP, a declarat ca nu se poate pronunța in cazul Simonei Halep, tenismena de 31 de ani aflata in mijlocul scandalului de dopaj, dar spera ca aceasta va reveni in circuit „pentru ca imi place stilul ei, e genul de jucatoare care muncește din…

- Jucatorii de tenis din Rusia si Belarus pot participa la editia 2023 a turneului de tenis Australian Open, in timp ce sarbul Novak Djokovic este, de asemenea, binevenit daca poate obtine viza. Anuntul a fost facut de catre Craig Tiley, directorul competitiei de la Melbourne. „In acest moment, jucatorii…

- Karen Andrews, fost ministru al afacerilor interne, deputat al opozitiei in prezent, sustine mentinerea interdictiei pentru ca Novak Djokovic sa nu poata juca la Australian Open in 2023, in pofida relaxarii restrictiilor privind pandemia de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.In ianuarie,…

- Europa a pierdut Laver Cup , cu Nadal, Federe și Djokovici in echipa. Insa momentul copleșitor de frumos dintre Roger Federer și Rafa Nadal, la meciul de retragere a primului dintre ei, zdruncina stereotipuri despre masculinitate. Nu am cea mai buna memorie vizuala, dar sunt momente din sport pe care…

- Cariera plina de trofee a maestrului elvețian al tenisului Roger Federer s-a incheiat cu o infrangere, vineri, dupa ce a pierdut alaturi de Rafa Nadal intr-o seara emoționanta la Laver Cup. Dar, pentru prima data, rezultatul nu a contat, deoarece pe jucatorul elvețian l-au toropit emoțiile și a inceput…