- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca ”este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare cu COVID-19 de 3 la mia de locuitori in Capitala, iar in acest caz, restaurantele, cinematografele si teatrele se vor inchide si ”este posibil” ca elevii sa…

- "Asa cum evolueaza lucrurile, sa ajungem la indicele de 3, in Capitala, este foarte clar. Se vor aplica toate regulile care au fost prevazute in Hotararea de Guvern. restaurantele inchise, nu mai sunt activitati la teatre, nu mai sunt activitati la cinematografe. Bineinteles, masca devine obligatorie…

- Conducerea DSP București a anunțat ca Spitalul Colentina a primit aviz temporar pentru a intra in lupta contra Covid cu 140 de paturi. De asemenea, la Spitalul Sfantul Stefan vor fi curand disponibile 50 de paturi pentru pacientii cu forme usoare de Covid-19. La Spitalul Colentina din București vor…

- Indicele de referința pentru COVID se calculeaza in funcție de datele furnizate de Evidența Populației, spune Ludovic Orban, aceasta clarificare fiind introdusa in HG de prelungire a starii de alerta: „Nu mai tolerați ca INSP sa furnizeze informații publice care nu respecta deciziile noastre”. „Am declarat…

- Coronavirusul a mai ucis un medic, este vorba de un doctor de 60 de ani de la Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni din București, potrivit StirileProtv.Medicul ortoped in varsta de 60 de ani de la Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni din București a decedat dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Acesta era…

- Alegerile locale s-au desfasurat anul acesta in plina stare de alerta, consecinta a pandemiei mondiale de Covid-19. Cu circa 1.500 de noi contaminati zilnic, Romania, dupa o amanare de 5 luni, in Duminica de 27 septembrie 2020, a organizat aceste alegeri, foarte necesare de altfel. Tinand…

- De astazi se va putea manca și in spațiile interioare ale restaurantelor din Romania, cu respectarea tuturor restricțiilor stabilite prin lege. Hotararea de Guvern și normele de aplicare s-au dat in timp...