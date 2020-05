Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Araft a vorbit luni seara, la Digi24, despre modul in care trebuie sa fim atenți la respectarea anumitor masuri de prevenție chiar și in mașina persoanla. El a precizat ca, deși deplasarea cu mașina personala ingreuneaza traficul, riscul de infectare…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni seara la Digi24 ca este un lucru bun ca oamenii iși folosesc mașina personala pentru a se deplasa, in ciuda inconvenientului ca se ingreuneaza traficul, insa in felul acesta evita sa se infecteze cu noul coronavirus, riscul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni seara la Digi24 ca este un lucru bun ca oamenii iși folosesc mașina personala pentru a se deplasa, in ciuda inconvenientului ca se ingreuneaza traficul.

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgența, Raed Arafat, a declarat la Realitatea PLUS ca a fost șocat de ce a vazut pe strazi in prima zi de relaxare a masurilor. „Aceste discutii (antivacciniste - n.red.) duc automat la ce am vazut azi (vineri - n.red.) iesind. Ce m-a socat este ce am vazut…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a afirmat ca, pentru a se evita aglomerația, se va intra pe rand la metrou.De asemenea, o alta soluție de evitare a aglomerației la metrou este aceea a maririi numarului de trenuri intr-un interval orar.”Una dintre soluții pentru evitarea…

- Cu certitudine Raed Arafat este omul momentului in Romania. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența este o personalitate extrem de indragita de cetațeni, iar acest lucru și l-a caștigat pe buna dreptate prin faptele, acțiunile și modul sau de a fi.

- Incepand de astazi, purtarea maștilor de protecție pe strada și in locurile publice inchise este deja obligatorie in Galați, Vaslui, Iași și Maramureș, in urma unor decizii ale Comitetelor locale pentru Situații de Urgența. Dupa multa vreme in care maștile de protecție erau recomandate doar celor…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat indeamna pe toata lumea sa poarte masca atunci cand iese pe strada. Raed Arafat spune ca ar fi bine sa incepem sa aplicam aceasta practica cat de repede posibil, pentru a ne proteja și pentri a-i proteja pe cei din jurul nostru. El…