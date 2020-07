Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea abrupta a numarului de imbolnaviri de COVID-19 anuntata joi este un semnal ca situatia nu este sub control si ca am putea ajunge la „o posibilitate pe care nimeni nu o vrea” si anume „sa fie obligatoriu sa se mai ia unele masuri, din nou”, a declarat Raed Arafat, secretar de stat MAI, seful…

- Cresterea abrupta a numarului de imbolnaviri de COVID-19 anuntata joi este un semnal ca situatia nu este sub control si ca am putea ajunge la „o posibilitate pe care nimeni nu o vrea” si anume „sa fie obligatoriu sa se mai ia unele masuri, din nou”, a declarat Raed Arafat, secretar de stat MAI, seful…

- Raed Arafat ii indeamna pe romani sa poarte maști de protecție, pentru ca nu se știe cine e infectat și cine nu. In plus, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a avertizat ca masurile nu se vor relaxa din 15 mai, „daca situația se inrautațește”. Secretarul de stat in MAI spune ca nu s-a ajuns…

- Raed Arafat le-a cerut romanilor sa nu se relaxeze in aceste zile, pentru ca pericolul reprezentat de pandemia de coronavirus este departe de a fi trecut.Intrebat la Digi 24 ce mesaj are de aceste zile ”libere”, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența le-a cerut romanilor sa aiba rabdare…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, anunța ca autoritațile NU au sub control situația generata de pandemia de coronavirus, adaugand ca daca romanii se vor relaxa prea devreme, in Romania ar putea sa apara noi focare de infecții.Citește și: Marcel Vela anunța condițiile…

- "Vacanțele de anul acesta vor fi adaptate. Nu știu cand, dar vor fi cu masuri compensatorii. Lumea trebuie sa iși calculeze sa iși faca vacanța in Romania. E mult mai ușor sa eviți lucrurile rele si e si un sprijin pentru turismul nostru. Vacanța nu va incepe de 1 mai. Dupa 15 mai se vor anunța masurile…

- Sunt mulți credincioși care sunt extrem de suparați pe faptul ca autoritațile au interzis mersul la biserica in noaptea de Inviere. Acestor romani Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), le-a reamintit motivul pentru care se iau astfel de decizii: limitarea raspandirii noului…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta spune ca, in perioada urmatoare, cazurile de coronavirus ar putea crește alarmant in Romania, deoarece oamenii au inceput sa se relaxeze și nu mai respecta recomandarile. “Exista o transmitere comunitara a virusului si aceste cifre cresc.…