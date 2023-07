Radu-Stefan Banica debuteaza in industria muzicala Radu-Ștefan Banica se alatura portofoliului Casei de Discuri Roton și lanseaza primul single din cariera: TU. Radu-Ștefan Banica, alaturi de Roton Music, iși face intrarea in industria muzicala cu o piesa ce promite sa cucereasca inimile ascultatorilor: “Tu”. “Tu” este o piesa captivanta, ce dezvaluie talentul artistic și pasiunea lui Radu Ștefan Banica pentru muzica. Cu o voce puternica și expresiva, un timbru unic și atitudine, piesa promite sa devina un hit garantat. Refrenul iți va ramane intiparit in minte, in timp ce ritmul latino te poarta intr-o calatorie dansanta. Versurile indraznețe… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

