RADU PARASCHIVESCU, invitat să se înscrie în AUR! Răspunsul a fost plin de umor Scriitorul Radu Paraschivescu a anuntat, marti, ca refuza invitatia lui Sorin Lavric de a se inscrie in AUR. „Port masca, nevrednicul de mine”, a explicat ironic Paraschivescu. Orban dezvaluie cand a decis sa demisioneze. Ce a raspuns la intrebarea daca Ciuca va fi mai bun decat el „‘Nu vreau sa fac parte din niciun club dispus sa ma accepte ca membru’, a spus candva Groucho Marx. Cu mai putin umor, declin invitatia de inscriere in A.U.R. pe care mi-a facut-o Sorin Lavric ieri, intr-un text aparut in ‘Q Magazine’. Lucrurile care ne despart sunt mai multe decat cele care ne apropie. Pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Scriitorul și criticul literar Radu Paraschivescu reacționeaza la invitația de adresata de unul dintre liderii AUR, Sorin Lavric, de a se alatura formațiunii politice devenita surpriza recentelor alegeri parlamentare.„«Nu vreau sa fac parte din niciun club dispus sa ma accepte ca membru», a spus candva…

