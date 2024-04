Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati in aceasta dimineata, prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier cu un autoturism rasturnat in canal, intre Cumpana si Agigea, judetul Constanta. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru…

- Un accident cumplit a avut loc, cu puțin timp in urma, in Constanța. Un sofer in varsta de 59 de ani, angajat al unei firme de paza, a murit, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN2A, intre localitatile Curcea si Stupina, din judetul Constanta.

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, este vorba de un tanar de 18 ani, fara permis de conducere, aflat sub influenta alcoolului la volanul unei masini pe care o furase.Astfel, la data de 17 martie, in jurul orei 04.00, lucratori ai Politiei Municipiului Medgidia au efectuat…

- La data de 25 februarie in jurul orei 08.00, politiștii rutieri din cadrul Compartimentului Rutier – Poliția Orașului Gura Humorului, in timp ce actionau in cadrul unei actiuni pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care nu respecta regimul legal de viteza pe D.N. 2E, in localitatea…

- Asociatul unic al Cinemax SRL, Gherghina Peter a decis pe 21.12.2023, cooptarea in societate a lui Dumitru Vlaescu si Daniel Vlaescu Urmare a cooptarii, fostul asociat unic s a retras din societate prin cesionarea la valoarea nominala a unui numar de 25 parti sociale, catre Dumitru Vlaescu si al altor…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un autoturism a intrat in gardul unei locuinte de pe strada Liliacului.Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima fiind constienta, cooperanta, neincarcerata.La fata locului intervine Detasamentul Port cu…

- La data de 31 ianuarie a.c, politistii din cadrul Biroului Rutier, au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe o strada din municipiul Tulcea. Potrivit IPJ Constanta, in urma verificarilor efectuate de politisti, s a stabilit faptul ca, un barbat de 70 de ani din Tulcea , ar fi…

- Un incident a avut loc sambata seara, in timpul protestului transportatorilor ce a avut loc in municipiul Constanta. O persoana, care a incercat sa intre cu masina in zona manifestatiei, ignorand dispozitiile politistilor, a fost oprita de un luptator de la Serviciul de Actiuni Speciale.