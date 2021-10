Radu Mazăre împarte frigiderul cu 200 de pușcăriași. A fost mutat „la comun” Radu Mazare a facut scandal. Aflat in Penitenciarul Jilava, condamnat in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si plaje din Constanta si Mamaia, afaceristul a fost mutat de pe Secția a 4-a, unde erau repartizate VIP-urile, la comun. Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a fost mutat de pe Secția a 4-a, unde erau repartizate VIP-urile, la comun cu deținuții. Radu Mazare, suparat pe situație Dupa ce numarul infectarilor cu COVID a explodat in pușcarie, in zona respectiva s-a amenajat un spațiu pentru infractorii depistați pozitiv cu coronavirus, astfel ca afaceristul a fost mutat. Radu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a oferit sambata Romaniei ajutorul tarii sale, dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta unde sapte pacienti au murit, vineri, la Sectia ATI COVID, transmite MTI. Intr-o postare pe Facebook, Szijjarto a scris ca "un necaz…

- Arhiepiscopul Mitropolit de Bucuresti, Aurel Perca, si-a exprimat compasiunea, vineri, fata de victimele incendiului de la Spitalul din Constanta si familiile acestora si a facut un apel catre autoritati "sa faca tot posibilul" pentru ca astfel de drame sa nu se mai repete. "Stirea referitoare…

- Primele imagini de pe secția de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, unde șapte persoane au murit in urma unui incendiu, au fost publicate de site-ul local Replica de Constanța. Imaginile arata daunele serioase pe care le-a produs incendiu care s-a manifestat cu o degajare…

- Judecatoarea Adriana Stoicescu, vicepreședinte al Tribunalului Timiș, reacționeaza la decizia halucinanta a Secției pentru procurori a CSM de a cataloga o hotarare a Secției pentru judecatori a CSM ca afectarea a independenței tuturor procurorilor din Romania. In fapt, Secția pentru judecatori a…

- Dragoș Savulescu, fugit in Italia dupa condamnarea definitiva la 5 ani și jumatate de detenție cu executare in dosarul retrocedarilor de plaje, vrea sa dea Romania in judecata la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) și sa ceara despagubiri statului roman, a declarat pentru g4media.ro avocatul…

- Mircea Sandu, fost presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), si sotia sa, Elisabeta, au fost achitati definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 724.000 lei de la reprezentantii unei case de avocatura. „In baza art. 421 pct.…

- Fostul președinte al Federației Romane de Fotbal Mircea Sandu și soția acestuia, Elisabeta Sandu, au fost achitați definitiv in dosarul in care au fost trimiși in judecata de DNA pentru luare de mita, in 2019, pentru presupuse fapte petrecute in 2009, informeaza G4media . Curtea de Apel București a…

- Mircea Sandu, fost presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), si sotia sa, Elisabeta, au fost achitati definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 724.000 lei de la reprezentantii unei case de avocatura. "In baza art. 421 pct.…