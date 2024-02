Radu Crăciun: Super anul democrației sau al ipocriziei? Anul 2024 este prezentat pe toate canalele media ca fiind “super anul democratiei”. Este, fara doar si poate, un an exceptional, avand in vedere ca se vor desfasura peste 80 de alegeri nationale, cu consecinte asupra a 4,2 miliarde de oameni, adica peste 50% din populatia globului. Conform unei estimari a Foreign Affairs, cu un ciclu electoral de o asemenea magnitudine, omenirea nu se va mai intalni pana in 2048. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna iubirii, bucureștenii au parte de o surpriza dulce: un tramvai STB roz bombon, decorat cu inimioare și cuvinte de dragoste, parcurge traseul liniei 45. In spiritul sarbatorilor iubirii, Societatea de Transport București (STB) a adus un strop de romantism pe șinele din București, prezentand Tramvaiul…

- ForMin Odobescu in Sofia: We are coordinating to achieve common goal of joining Schengen with land bordersRomania and Bulgaria are coordinating to achieve, "as soon as possible," the common goal of having their land border controls lifted in the European free movement area, the Minister of Foreign…

- Sportivii Spartan Training Group Zalau impresioneaza din nou prin rezultatele obținute. De aceasta data, zilele trecute a avut loc primul concurs „Spartan” din acest sezon la Salgotarjan, Ungaria. Echipa spartanilor zalauani a fost reprezentata de Marcel Petrean și juniorii Andrei Petrean și Dragoș…

- Dupa luni intregi de speculații, NVIDIA a prezentat noile placi video GeForce RTX 40 SUPER in cadrul expoziției CES 2024. In acest fel se confirma zvonurile care au circulat in ultima vreme pe internet, iar pasionații de PC-uri au trei placi video noi dintre care sa aleaga atunci cand ies la cumparaturi.…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, afirma vineri, in mesajul transmis la 34 de ani de la Revolutie, ca lamurirea ”prin adevar judiciar” a evenimentelor din Decembrie 1989 ”este o restanta~ pe care romanii o asteapta inca onorata de catre justiție, conform News.ro.”In decembrie 1989, Istoria Nationala…

- Continue reading Florinel Coman, reacție incredibila dupa golul pe care Colțescu i l-a luat: „A fost un meci super, super. Nici n-au fost nervi”. Și-a prezentat scuze publice pentru Birsan: „Mi-a fost rușine, n-o sa ma vedeți așa” at Info real.

- Parlamentarii USR vor vota, saptamana viitoare, pentru ridicarea imunitatii senatorului Florin Citu, asa cum cere DNA, a declarat vineri liderul Uniunii, deputatul Catalin Drula."Aici nu este nicio discutie. Noi dintotdeauna am spus ca imunitatea parlamentara se refera la declaratii politice. Deci,…

- Stabilit de mai mulți ani la New Jersey (SUA), romanul George Dumitru deține un atelier auto la New York și o colecție impresionanta de mașini. George are, printre altele, trei Dacii și trei Oltcituri.