- De Dragobete, Andreea Marin a avut parte de o surpriza din partea iubitului ei, Adrian Brancoveanu. Vedeta a fost anunțata de partenerul ei ca vor pleca din București, insa nu i-a spus și unde. Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc de aproape 5 ani o frumoasa și discreta poveste de dragoste. Deși…

- ​Presedintele rus Vladimir Putin afirma vineri ca a aparat „ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP.

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, susține ca are un salariu de 15-16 mii lei, suma pe care o primește și președinta țarii, Maia Sandu. Gavrilița a menționat ca traiește inclusiv și din economii, „ca și foarte mulți alții care au curajul sa vina in serviciul public”, a declarat prim-ministra la Cutia…

- Conducerea Aeroportului Iasi anunta, marti, ca a primit o informare de la compania Lufthansa prin care se anunta suspendarea rutei Iasi-Frankfurt, incepand cu 13 ianuarie 2022, pana la o data ce va fi comunicata ulterior. “Decizia a fost luata de companie, pe baza unor considerente comerciale. Cererea…

- Fostul ministru al Cercetarii, Nicolae Burnete, a propus introducerea de transport școlar și pentru elevii din clasele 5-8 in Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc susține propunerea, dar are nevoie de bani.

- Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA sustine initiativa introducerii taxei de solidaritate, prin care mediul de afaceri profitabil, care beneficiaza de pe urma unei forte de munca competitive, dar prost platite, isi poate arata solidaritatea fata de situatia dezolanta din Romania, se mentioneaza…

- Nelu Tataru, fostul ministru al Sanatatii, sustine ca specialistii ar trebui sa fie rasplatiti in functie de performante. Daca se va lua in calcul la plata munca depusa de angajatii sistemului medical, spune acesta, si pacientii vor avea de castigat.