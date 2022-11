Statele Unite sunt brusc deschise la ideea de a obliga națiunile bogate sa plateasca despagubiri țarilor care sufera de pe urma schimbarilor climatice – dar numai daca și China platește. Potrivit Politico, aceasta schimbare vine dupa ani de zile in care Washingtonul a servit drept bastion al rezistenței țarilor bogate de a face astfel de […] The post Rade ciob de oala sparta. SUA vor sa transforme China in noua sperietoare climatica first appeared on Ziarul National .