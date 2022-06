RADARELE de weekend în ALBA: locații în care Poliția Rutieră monitorizează circulația. Recomandări pentru șoferi RADARELE de weekend in ALBA: locații in care Poliția Rutiera monitorizeaza circulația. Recomandari pentru șoferi Poliția Rutiera Alba se va afla in trafic și in acest weekend. Va monitoriza circulația rutiera, pentru evitarea accidentelor. Șoferilor le este recomandat sa respecte limitele de viteza și sa nu conduca obosiți. Potrivit Poliției, viteza maxima admisa in localitati este de 50 de kilometri / ora, iar pe drumurile nationale, in afara localitatilor, este […] Citește RADARELE de weekend in ALBA: locații in care Poliția Rutiera monitorizeaza circulația. Recomandari pentru șoferi in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

