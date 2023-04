Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul transmis de UE și SUA catre China a fost facut de Josep Borrell și secretarul de stat american Antony Blinken. Cei doi au avut o intrevedere la Bruxelles, in marja celui de-al zecelea Consiliu Ministerial UE-SUA pentru Energie, pe care l-au coprezidat, și a reuniunii miniștrilor de externe din…

- Anunțul transmis de UE și SUA catre China a fost facut de Josep Borrell și secretarul de stat american Antony Blinken. Cei doi au avut o intrevedere la Bruxelles, in marja celui de-al zecelea Consiliu Ministerial UE-SUA pentru Energie, pe care l-au coprezidat, și a reuniunii miniștrilor de externe din…

- Președintele francez Macron și președintele Comisiei Europene Von der Leyen iși incep miine vizita la Beijing. Aceasta vizita ar putea avea implicații foarte importante pentru UE, atit pozitive, cit și negative. Dupa cum scrie canalul de telegrama „No bla bla”, dupa toate probabilitațile, tonul negocierilor…

- China trebuie sa joace un rol in a face presiuni pentru o „pace dreapta” in Ucraina, iar rolul sau in conflict va fi vital in stabilirea relațiilor cu Uniunea Europeana, a declarat joi, 30 martie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza The Guardian . China, in calitate de membru…

- Presedintele Klaus Iohannis a prezentat in marja Consiliului European, presedintelui Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, situatia dificila in care se afla fermierii romani, care trebuie sprijiniti ca urmare a pierderilor suferite, potrivit unor surse oficiale. „Presedintele Klaus Iohannis…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a trait pe viu amenințarile cu care se confrunta ucrainenii in fiecare zi, de aproape un an. Sirenele au anunțat amenințarea unui atac asupra KIevului, iar von der Leyen a fost nevoita sa continue in adapost discuțiile cu liderii ucraineni.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat vineri (3 februarie) Kievul inaintea unui summit UE-Ucraina care va avea loc in acest oraș. Insoțita de prim-ministrul ucrainean Denys Shmyhal, aceasta s-a oprit la un vechi dispensar amenajat in principalul oficiu poștal. Intre timp, șeful…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa finalizeze cel de-al 10-lea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei pana la 24 februarie, cand se implinește un an de la debutul razboiului in Ucraina, a declarat joi sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflata la Kiev, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Pana…