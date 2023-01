Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta organizeaza in ziua de joi, 15 decembrie 2022, ora 18:00, in Aula Bibliotecii, o Masa rotunda, cu ocazia lansarii cartii "Radu Carp in dialog cu Marianna Prisiajniuk. Razboi in Europa. Ucraina, Romania si Republica Moldova in fata agresiunii ruse." Editura…

- Marți, 13 decembrie, Germania a promis o suma suplimentara de 53,2 milioane de dolari pentru a sprijini Ucraina in perioada de iarna, deoarece aceasta se confrunta cu atacurile rusești asupra infrastructurii sale critice, lasand milioane de civili fara electricitate, incalzire și apa, transmite CNN.…

- Peste 2.000 de persoane si-au dat demisia din Armata romana in primele 9 luni ale anului, numar dublu fata de cel consemnat in intreg anul 2021 (mai mult de 1.000) si de 4 ori mai mare comparativ cu situatia de pe parcursul anului 2020 (circa 500), releva date analizate de Profit.ro. Armata romana inregistra…

- Urmariți o editie speciala Radar Geopolitic cu Loara Stefanescu, jurnalist senior TVR. Invitati: Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL (grupul PPE), Dan Nica, europarlamentar PSD (Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si

- Germania trebuie sa fie pregatita pentru o escaladare a crizei din Ucraina, a declarat cancelarul Olaf Scholz, la o conferința de la Berlin, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Editie Speciala #RadarGeopolitic cu Loara Stefanescu, jurnalist senior TVR. Invitati: Titus Corlatean, presedintele Comisiei de politica externa din Senat, Radu Carp, analist de politica externa, Constantin Ciorobea, contraamiral (r); Ionut Stroe, purtator de cuvant al PNL, Ana

- Fostul ministru de Externe al Romaniei, Cristian Diaconescu, a analizat posibilitațile in care pacea ar putea sa fie stabilita in razboiul din Ucraina. El a prezentat trei perspective, pe care Ucraina și Rusia ar putea sa le dețina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmeaza sa publice o colectie a discursurilor sale de razboi, pe care editorul sau le-a descris drept „un strigat de lupta pentru ca lumea sa vorbeasca si sa lupte pentru libertate", potrivit The Guardian. "A Message from Ukraine" va include 16 discursuri selectate…