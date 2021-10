Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Olteniei Craiova organizeaza in perioada 11-14 octombrie, doua manifestari culturale legitimate valoric la nivel international si național: Conferinta Stiintifica Internationala ,,Materie si materiale in/pentru conservarea patrimoniului cultural – MATCONS 2019 – Editia a VIII-a și Salonul National…

- Racla cu moastele Cuvioasei Parascheva va fi scoasa vineri din Catedrala Mitropolitana din Iasi, in cadrul unei procesiuni si va fi depusa in curtea lacasului de cult, intr-un baldachin, urmand sa ramana acolo pana in 15 octombrie. Pentru a se evita aglomerarea pelerinilor, in plin val 4 al pandemiei,…

- Credincioșii au facut deja coada sa se inchine la moaștele Sfintei Parascheva. Oamenii se tem ca vor fi impuse noi restricții și nu vor mai putea participa la marele pelerinaj de la Iași. Oficial, evenimentul ar putea incepe vineri, mai devreme decat in alți ani, pentru a se evita aglomerația, informeaza…

- Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei sustin ca nu se doreste restrictionarea accesului credinciosilor care vor sa vina in pelerinaj la Iasi pentru a se inchina la racla cu moastele Sf. Cuvioase Parascheva, cu prilejul hramului acesteia, care este pe 14 octombrie. Purtatorul de cuvant al…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și-ar dori ca pelerinajul organizat de Sf. Cuvioasa Parascheva sa se desfașoare fara niciun fel de restricții. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spun ca sunt pregatiți sa organizeze Hramul de Sf. Parascheva in cele mai bune condiții, data…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au transmis un mesaj inainte de marșul LGBT programat vineri, la Iași. Chipul pacatului contra firii se propaga pe strazi, iar in fața pacatului raspunsul este pocaința, susțin ierarhii. Reprezentanții bisericii spun ca „au luat act cu adanca durere ca…

- Candidatii pentru obtinerea capacitatii preotesti de la nivelul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au sustinut in cursul zilei de ieri examenul scris, fiind declarati admisi in urma depunerii dosarelor, pentru sesiunea august 2021, un numar de 37 de candidati. Candidatii au sustinut examenul scris in…

- Nina și Mircea Nedea, profesori de biologie, pregatesc de zece ani copii din medii defavorizate, care iși doresc sa ajunga medici, pentru a susține examenul de admitere la Facultatea de Medicina, scrie Școala 9 . Fac asta de zece ani și, in acest timp, echipa s-a imbogațit și cu profesori de fizica…