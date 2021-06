Rabla pentru electrocasnice 2021. Îngrămădeală la televizoare Cine a vrut sa prinda un voucher in etapa a doua a programului Rabla pentru Electrocasnice a avut nevoie de noroc. In doar 35 de minute, intregul buget de 30 de milioane de lei s-a epuizat. Asa ca multi au ramas pe dinafara. In etapa a doua, romanii pot sa-si cumpere televizoare, laptopuri si tablete. Trebuie sa aduca la schimb un produs vechi. Cei mai multi romani au vrut sa-si cumpere prin programul Rabla pentru electrocasnice televizoare. Nu mai putin de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

