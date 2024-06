Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința in cadrul unui eveniment destinat vehiculelor grele, Bogdan Balanișcu, secretarul de stat in Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, a dezvaluit ca guvernul ia in calcul inființarea unui nou program Rabla incepand din 2025. Mai exact, noul program va fi destinat flotelor de transport…

- RetuRO , administratorul Sistemului de Garantie-Returnare (SGR), a transmis vineri ca oamenii vor putea returna ambalaje de plastic fara dop sau capac atasat de recipient si dupa data de 3 iulie. „Directiva UE privind plasticul de unica folosinta, transpusa in legislatia din Romania prin Ordonanta de…

- Operatorii economici care refuza sa returneze garantia pentru ambalaje pot fi sanctionati cu amenzi de pana la 50.000 de lei, astfel incat sa fie descurajat un astfel de comportament in viitor, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, la briefingul de la finalul sedintei de…

- Proiectul legislativ privind protejarea padurilor din Ilfov, implementarea unor soluții pentru poluarea din București și inființarea Centurii Verzi a fost inscris, prin amendamente, la noul cod silvic, cu sprijinul ministerului Mediului si al mai multor parlamentari, anunta Platforma Civica Impreuna…

- Peste 150 de brand-uri internationale si locale din domeniile energetic si protectiei mediului si 40 de speakeri participa, incepand de joi, la Targul Green Energy Expo & Romenvirotec. ”Reprezentanti ai Cancelariei Prim-Ministrului si Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si alte oficialitati guvernamentale…

- La propunerea Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor MMAP a fost adoptata Hotararea de Guvern pentru aprobarea finantarii din Fondul pentru mediu a Programului "Saptamana verde".Potrivit Ministerului Mediului, proiectul prevede acordarea sumei de 100 de milioane de lei, sub forma de finantare nerambursabila,…

- Județul Neamț, in calitate de proprietar al Sistemului de alimentare cu apa și de canalizare – zona Piatra-Neamț, va emite un acord – beneficiar fiind municipiul reședința de județ – in vederea realizarii a unui proiect de modernizare a rețelelor din zona menționata. Proiectul ar urma sa fie finanțat…

- In lunile aprilie-mai 2024 se va desfasura monitorizarea și estimarea efectivelor speciilor urs brun, lup, ras și pisica salbatica pe teritoriul judetului Bistrita-Nasaud, a transmis Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Bistrița-Nasaud. „Avand in vedere atributiile ce revin autoritatii publice centrale…