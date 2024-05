Stiri pe aceeasi tema

- Daca acum o vedem cu zambetul pe buze și in cea mai buna forma, Vica Blochina nu a fost tot timpul așa. Vedeta a trecut in urma cu cațiva ani prin momente extrem de grele despre care astazi vorbește deschis. S-a confruntat cu grave probleme și i-a fost teama sa se mai priveasca in oglinda. Cum a trecut…

- Maria susține ca nu mai are liniște din cauza unui barbat cunoscut in comunitate drept un om violent. Fiul ei și baiatului interlopului ar fi avut un conflict mai vechi, dar problemele s-ar fi agravat sambata, dupa un gratar facut in familia femeii.

- Mari ar fi trait un coșmar in casnicia cu Dorel. Barbatul ar fi cheltuit banii familiei in scopuri personale și ar fi fost violent cu femeia, imediat dupa ce a avut loc cununia civila. Cum se apara acesta!

- Imagini dureroase de la inmormantarea mamei și celor trei copii morți in incendiul din Bologna. Apropiații trec prin clipe de coșmar in urma tragediei din nordul Italiei. Mai mulți preoți i-au condus pe ultimul drum.

- Soțul Mioarei ar fi murit in condiții suspecte. A plecat la munca in strainatate, cu gandul sa asigure un trai mai bun familiei, dar ar fi fost gasit decedat in hainele de munca. Femeia crede ca, de fapt, s-ar fi intamplat ceva imediat dupa ce a ajuns in strainatate.

- Mellina a fost nevoita sa mearga de urgența la psihiatru! Motivul? Problemele de sanatate cu care se confrunta ii dau mari batai de cap! Artista trece prin clipe de coșmar. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Vlad Pascu plecase sa cumpere alte stupefiante atunci cand a produs accidentul mortal de la 2 Mai, in care doi tineri au murit și alți trei au fost grav raniți. Prietenii lui Pascu au spus ca acesta facea drifturi și manevre periculoase la volan, astfel ca doi dintre ei i-au cerut sa ii lase sa […]…

- Cristi este la a doua casnicie, dupa ce și prima data a fost parasit de soție. S-a casatorit cu Victorița, femeia care i-a oferit doua fetițe, dar de curand a plecat de acasa. Barbatul este disperat și iși roaga soția sa se intoarca acasa.