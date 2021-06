Rabla electrocasnice 2021 – ultima parte

Stiri pe aceeasi tema

- • voucherele pentru electrocasnice sunt vandute pe internet, la jumatate de preț • autoritațile anunța masuri aspre aplicate celor care fac „comerț” cu tichetele „Rabla pentru electrocasnice” Bacauanii care au fost tentați sa-și vanda voucherele din Programul „Rabla pentru electrocasnice”, in scopul…

- De azi, incepe etapa a doua a Programului Rabla pentru electrocanice. Astfel, bacauanii interesați pot solicita vouchere, de data aceasta pentru televizoare, laptopuri și tablete. Asta dupa ce, saptamana trecuta, puteau fi cumparate, la preț subvenționat, mașini de spalat rufe sau vase și frigidere…

- Dupa aproape un an, bacauanii pot sa-și schimbe vechea aparatura din casa, prin programul „Rabla pentru Electrocasnice”. Programul va demara de vineri, 14 mai. Pentru fiecare produs vechi adus in magazinele de profil, clienții vor putea primi pana la 500 de lei, reducere. In program, s-au inscris 24…

- O femeie de 73 de ani, din Bacau, a cazut victima unui grup de escroci care opereaza pe Faceboook. Batrana a fost convinsa sa-și vanda apartamentul și sa trimita 30.000 de euro unei persoane care “avea nevoie urgenta” de ei pentru a aduce in țara niște cutii pline cu dolari. In plus, femeia a convins…

- Compania Naționala „Loteria Romana” iși vinde o parte din parcul auto, intr-o licitație programata sa aiba loc, la sediul central, din București, in data de 7 mai 2021, incepand cu ora 10:00. Astfel, sunt scoase la mezat nu mai puțin de 16 mașini, majoritatea din marcile Suzuki și Skoda. Mai exact,…

- Timflow, sistemul de monitorizare a trasabilitații lemnului dezvoltat de compania HS Timber Group, care deține și fabrica HS BacoPanels din Comanești, implinește patru ani de funcționare.„Dupa patru ani și peste 123.000 de transporturi inregistrate in Timflow – spune Adrian Lucan, managerul Departamentului…

- cora reconfirma grija pentru mediu și lanseaza și anul acesta propriul program Rabla pentru electrocasnice, prin care clienții care cumpara aparate noi și predau echipamentele uzate primesc un voucher de cumparaturi in valoare de 200 de lei. In programul cora Rabla 2021, care se deruleaza in perioada…

- Rabla pentru electrocasnice pornește cu date noi fața de cele anunțate inițial. Astfel, bacauanii care vor sa-și schimbe vechile aparate casnice vor primi din partea statului sprijin valoric, in funcție de clasa de eficiența energetica, dar nu mai mult de jumatate din prețul noului bun achiziționat.…