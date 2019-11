R3HAB este de neoprit – imediat dupa succesul inregistrat de single-ul „All Comes Back To You”, DJ-ul / producatorul olandez lanseaza „Flames”, poate cea mai mare colaborare din cariera sa, alaturi de ZAYN, fostul membru One Direction și Jungleboi. Cu o linie melodica suava și jucaușa, presarata de beat-uri ce iți fac inima sa tresalte și un sunet puternic și pronunțat de bass, „Flames” este, cu certitudine, o piesa fierbinte, care ne va ține de urat in zilele reci de iarna. Single-ul „Flame” combina o linie melodica hipnotica și vocea senzuala, inconfundabila a lui ZAYN. Geneza piesei dateaza…