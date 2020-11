R3HAB lansează single-ul One More Dance, împreună cu artista…

Pentru noul sau single, One more dance, DJ-ul de muzica electronica R3HAB a facut echipa cu artista de origine norvegiana Alida. Impreuna au creat o piesa puternica ce, cu siguranța, le va da tuturor o stare foarte buna și le va alunga grijile. R3HAB aduce un vibe dance, cu linii puternice de bas, care reprezinta o baza perfecta pentru vocea plina de profunzime a Alidei. Versurile emoționante ale piesei, care amintesc faptul ca mai exista “inca un dans” in spectacolul preferat, dau puterea necesara pentru face fața provocarilor vieții. One more dance vine dupa remixul realizat de R3HAB pentru…