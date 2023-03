Stiri pe aceeasi tema

- Mediatoarea europeana Emily O'Reilly a cerut Comisiei Europene sa-i precizeze regulile aplicabile calatoriilor de serviciu ale angajatilor sai in contextul unor deplasari ale unui responsabil al acesteia in Qatar, platite de terti.

- Tacerea presedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la relatiile sale cu producatorul de medicamente Pfizer, care a condus la cel mai mare contract pentru vaccinuri impotriva Covid-19 al UE, afecteaza increderea publicului si este o problema care nu va disparea, a declarat ombudsmanul…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum si noi dispozitii pentru a facilita aplicarea normelor de circulatie la nivel transfrontalier, se arata intr-un…

- Comisia Europeana a dat unda verde comercializarii larvelor de gandac de balegar (Alphitobius diaperinus), dupa ce Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara (EFSA) a adaugat acest tip de insecta pe lista celor potrivite pentru comercializare și consum uman. Aceasta insecta devine a patra al…

- Uniunea Europeana a oferit Chinei vaccinuri gratuite impotriva COVID-19, a anunțat marți, 3 ianuarie, Comisia Europeana, in contextul in care infecțiile au crescut in aceasta țara dupa ce Beijingul a renunțat la controversata sa politica „zero-COVID”, relateaza agenția Reuters , citata de Agerpres .…