Carmen Avram: Comisia ignoră nevoile României privind irigațiile Dupa doi ani de seceta severa și temperaturi extreme, care au parjolit Europa toata, și dupa despagubiri de sute de milioane de euro acordate de Comisie, din bani europeni, executivul european denota superficialitate in abordarea unei realitați ingrijoratoare: criza apei. Ultima dovada in acest sens e modul in care a ințeles Comisia Europeana sa acorde derogari pentru terenul parloaga. Adica, „le permite“ fermierilor ca, in loc de pastrarea a 4% din teren nelucrat – cum era pana acum – sa inființeze, pe cel puțin 7% din acest teren, culturi principale sau secundare, care sa respecte noi condiții… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

