Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, a anuntat vineri, 28 august, ca a ajuns la un acord cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, in ceea ce priveste ca armata rusa sa ofere sprijin Belarusului, in cazul unor amenintari din Occident.

- Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, a anuntat vineri, 28 august, ca a ajuns la un acord cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, in ceea ce priveste ca armata rusa sa ofere sprijin Belarusului, in cazul unor amenintari din Occident.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a convenit cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor si-ar putea uni trupele in cazul unei amenintari dinspre Occident, a relatat agentia de presa BelTA, citata de Reuters. Lukasenko este supus in tara sa unei ample miscari de contestare…

- O noua recolta slaba de rapita in Europa pune sub presiune oferta mondiala, chiar daca in alte parti ale lumii recoltele sunt in crestere, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Seceta din acest sezon a dus la diminuarea productiei la hectar la culturile de rapita iar fermierii s-au confruntat…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica liderului belarus Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, informeaza Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat luni reprimarea manifestatiilor din Belarus, cerand numararea "exacta" a voturilor exprimate la alegerile prezidentiale desfasurate in ajun in fosta republica sovietica si la care presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a revendicat…

- New York Times: UE vrea sa interzica intrarea in țarile membre a cetatenilor americani, din cauza pandemiei inca foarte active din SUA Uniunea Europeana intentioneaza sa le interzica americanilor intrarea pe teritoriul sau odata ce isi va redeschide frontierele pentru tari terte, din cauza pandemiei…

- Finlanda, Suedia, Danemarca si Olanda sunt economiile ‘cele mai avansate ale UE’ pe plan digital, la polul opus aflandu-se Italia, Romania, Grecia, si Bulgaria, potrivit Indicelui economiei si societatii digitale (DESI) publicat joi de Comisia Europeana, informeaza AFP. Indicele monitorizeaza performanta…