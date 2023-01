Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Osecikin, un disident rus care a fugit in Franța inca din 2015, afirma ca un numar tot mai mare de oficiali ruși de rang inalt dezertau in Occident, nemulțumiți de razboiul Kremlinului din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca foști generali și agenți de informații se numara…

- Rusia si Belarus vor incepe luni exercitii comune ale fortelor aeriene, care au declansat temeri la Kiev si in Occident ca Moscova s-ar putea folosi de aliatul sau pentru a lansa o noua ofensiva terestra in Ucraina, scrie Reuters.

- Abbas Gallyamov, fostul redactor de discursuri al lui Vladimir Putin, este de parere ca președintele rus va demisiona in curand și il va anunța pe cel care il inlocuiește la carma Rusiei. Fostul redactor de discursuri al lui Vladimir Putin, care a lucrat pentru liderul rus intre 2000 și 2010, spune…

- Paranoia la Kremlin, Putin se teme. Presedintele Vladimir Putin a laudat sambata Biserica Ortodoxa Rusa pentru sprijinirea fortelor Moscovei care lupta in Ucraina, intr-un mesaj de Craciunul ortodox pe stil vechi. Paranoia la Kremlin, Putin se teme Kremlinul a difuzat mesajul lui Putin dupa ce liderul…

- Rusia a insistat vineri, 9 decembrie, ca depinde de președintele Volodimir Zelenski sa puna capat razboiului din Ucraina, relateaza Sky News . Aceasta declarație vine in contextul in care Vladimir Putin a promis ca va merge mai departe cu conflictul , in ciuda criticilor puternice și raspandite in…

- Vladimir Putin a ordonat deschiderea granițelor Rusiei și eliminarea vizelor, chiar și pentru țari care impun vize cetațenilor ruși, scrie The Moscow Times . Un decret al Kremlinului din 30 octombrie, dispune guvernului de la Moscova sa faciliteze turismul fara vize și calatoriile de afaceri, educaționale,…