Putin susține că va încheia războiul din Ucraina doar pe cale miliatră Kremlinul susține ca obiectivele pe care le-a trasat inainte de invadarea Ucrainei mai pot fi atinse acum doar prin mijloace militare, relateaza TASS . „Pentru noi, prioritatea absoluta continua sa fie și va ramane intotdeauna atingerea obiectivelor stabilite. Acum acestea pot fi atinse doar prin mijloace militare”, a declarat purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov. De asemenea, acesta a afirmat ca Kremlinul nu vede inca premisele pentru „tranziția situației din Ucraina catre un curs pașnic”. Comentariile lui Peskov vin in contextul unor speculații privind posibilitatea unor noi negocieri… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

