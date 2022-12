Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, la Biskek, ca Rusia si-ar putea modifica doctrina militara introducand posibilitatea unui atac preventiv pentru a dezarma un inamic, informeaza AFP. Seful statului rus a facut aceasta afirmatie intr-un raspuns la intrebarea unui reporter, in timpul…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice țara care indraznește sa atace Rusia cu arme nucleare va fi „ștearsa de pe fața pamantului", relateaza Sky News.El a afirmat ca Rusia nu are mandat pentru a lansa un prim atac nuclear preventiv, spre deosebire de SUA, dar ca armele hipersonice…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a jignit pe refugiații ucraineni din Europa, explicand care este, in viziunea sa, diferența intre ucrainenii care au ajuns in state vest-europene și cei care au mers in Rusia. „Simțiți diferența dintre oamenii care au venit din #Ucraina in [Rusia] și cei care sunt in…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, la o intalnire televizata cu profesorii, ca Rusia are „un mare respect” pentru poporul ucrainean, in ciuda a ceea ce el a numit „situația actuala”, relateaza Reuters. Referindu-se la cele patru regiuni ucrainene controlate parțial de Rusia pe care…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a adresat, vineri seara, multumii stranse in Piata Rosie pentru un concert organizat pentru a sarbatori de anexarea de catre Rusia a regiunilor ucrainene Herson, Zaporojie, Lugansk si Donetk. Pe scena, dupa discurs, Putin a cantat imnul Rusiei alaturi de artisti si…

- Președintele rus, Vladimir Putin, urmeaza sa se adreseze celor doua Camere ale parlamentului rus vineri, 30 septembrie, și ar putea folosi acest discurs pentru a anunța oficial aderarea la Rusia a teritoriilor ocupate din Ucraina, potrivit Ministerului Britanic al Apararii, citat de The Guardian. Exista…