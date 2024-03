Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia si alianta militara NATO condusa de SUA ar insemna ca planeta se afla la un pas de cel de-al treilea razboi mondial, dar a declarat ca mai nimeni nu isi doreste un astfel de scenariu, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin susține ca victoria sa in alegeri va permite Rusiei sa devina mai puternica si mai eficienta. Putin a vorbit si despre protestul „fara efect” fata de el si a adaugat ca Rusia trebuie sa isi intareasca armata, informeaza Reuters si BBC.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in prima zi a alegerilor prezidentiale din Rusia, ca incearca sa perturbe acest scrutin prin bombardamente si tentative de incursiuni pe teritoriul rus la care au participat circa 2.500 de combatanti veniti dinspre teritoriul ucrainean, el promitand…

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat miercuri in Parlamentul European ca "Rusia se pregateste evident pentru un conflict indelungat cu Occidentul si reprezinta o amenintare militara permanenta si vitala pentru Europa", transmite Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin afirmase…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul ca Rusia este practic pregatita pentru un razboi nuclear si ca, daca SUA trimit trupe in Ucraina, un astfel de demers va fi considerat o escaladare semnificativa a razboiului, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Putin, care a acordat…

- Comisia electorala din Rusia a descoperit nereguli pe lista de semnaturi predata de candidatul antirazboi Boris Nadejdin pentru a-i sustine candidatura impotriva lui Vladimir Putin la viitoarele alegeri de la jumatatea lunii martie, informeaza Reuters, care citeaza TASS. Date fiind dominatia lui Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin va vizita Turcia pe 12 februarie pentru a se intalni cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri un oficial turc pentru Reuters, in ceea ce ar fi prima deplasare a liderului rus intr-un stat NATO de la invazia Moscovei in Ucraina in februarie 2022, scrie…