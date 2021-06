Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se va baza pe stimulente economice pentru a incuraja o tranzitie de la dolari la euro si a reduce astfel impactul sanctiunilor americane, dar nu are in vedere utilizarea de sanctiuni pentru companiile care utilizeaza moneda americana, a anuntat luni Ministerul rus de Finante, transmite Bloomberg.…

- ”Nu putem intelege situatia: vedem oferte verbale de cooperare in domenii de interes reciproc. Pe noi ne intereseaza ceva, pe americani ceva si, in mod firesc, putem interactiona.In acelasi timp, la doar o zi dupa sau chiar simultan dupa astfel de afirmatii, de fiecare data intervin o actiune pentru…

- Fostul lider american a mai spus ca se gindește serios la participarea la urmatoarele alegeri. Fostul președinte american Donald Trump a declarat ca actuala administrație a Casei Albe trebuie sa imbunatațeasca relația cu Rusia, in loc sa o impinga spre cooperarea mai strinsa cu China. Trump a spus acest…

- Pentru multi oficiali din guvernul SUA incercarile agresive ale Turciei de a redesena ordinea regionala in Orient si in Mediterana sunt imprudente, in timp ce ”confortul” cu Putin este categoric inacceptabil pentru un aliat al tratatului NATO. Se pare ca Turcia doreste toate beneficiile aderarii la…

- SUA isi suspenda serviciile de acordare a vizelor si relatii cu cetatenii la consulatele din Rusia, facand aceste servicii disponibile doar la ambasada din Moscova, in urma unei analize a sigurantei si securitatii acestor operatiuni, a anuntat joi ambasadorul american in Federatia Rusa, John Sullivan,…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in detentie in Rusia, a anuntat miercuri ca intra in greva foamei, denuntand lipsa de acces la servicii medicale si supunerea la "acte de tortura" prin privarea de somn, anunța MEDIAFAX. "Declar greva foamei pentru a cere aplicarea unei legi si pentru…

- Guvernul canadian a anunțat noi sancțiuni impotriva a doi oficiali ruși și a patru companii din Rusia, in semn de protest impotriva „anexarii și ocuparii ilegale” a Crimeei de catre Moscova. Aceste noi masuri, anunțate in colaborare cu Australia, sunt in concordanța cu cele luate recent de Uniunea Europeana…