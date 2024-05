Stiri pe aceeasi tema

- Turcia oprește comerțul cu Israelul din cauza „tragediei umanitare” din Gaza. Un demnitar turc a declarat ca masurile vor fi in vigoare pana cand Israelul va permite ca in Gaza sa intre un flux neintrerupt de ajutoare. In 2023, comerțul dintre cele doua țari a valorat aproape 7 miliarde de dolari. Turcia…

- Turcia a anunțat restricții privind vinzarea a 54 de grupe de bunuri catre Israel, decizie care va intra in vigoare imediat. Acest lucru a fost anunțat de Ministerul turc al Comerțului. Astazi, ministerul a anunțat ca a impus restricții la exportul a 54 de grupe de bunuri catre Israel, inclusiv armaturi,…