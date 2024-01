Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul rus de Investigatii, institutia judiciara din Rusia insarcinata cu anchetarea delictelor cele mai grave, a transmis joi ca avionul militar de transport rusesc Iliusin Il-76 doborat in ziua precedenta in regiunea rusa Belgorod a fost lovit de o racheta antiaeriana ucraineana, relateaza Reuters…

- Rusia acuza Ucraina ca a doborat in mod deliberat un avion militar rusesc in regiunea rusa Belgorod, de la granita, care ar fi transportat 65 de soldati ucraineni capturati. „Un act barbar de terorism in care au fost ucise in total 74 de persoane”, spine Moscova. Serviciul de informatii al armatei ucrainene…

- Surse din Fortele de Aparare ucrainene au declarat pentru agentia RBC-Ucraina ca armata ucraineana se afla in spatele prabusirii unui avion de transport militar Il-76 langa Belgorod (Rusia), miercuri dimineata. Potrivit interlocutorilor agentiei, acest avion transporta, probabil, rachete pentru sistemele…

- Bilanțul victimelor a crescut la 22 de morți in urma a ceea ce Moscova a declarat ca a fost un atac aerian ucrainean „nediscriminatoriu” asupra orașului Belgorod, la nord de granița cu Ucraina, a declarat duminica un oficial rus, potrivit Reuters.

- Rusia promite ca dezlanțuie iadul in Ucraina, dupa atacul ucrainenilor in Belgorod: 'Nu ramane nepedepsit!'14 persoane au murit si 108 au fost ranite intr-un atac ucrainean, sambata, la Belgorod, un oras rusesc aflat nu departe de granita, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta. Atacul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca Rusia e pregatita sa discute cu Ucraina, SUA si Europa despre viitorul Ucrainei daca acestea doresc acest lucru, dar ca Moscova isi va apara interesele nationale, relateaza Reuters.

- Sistemele de aparare aeriana ale Rusiei au distrus o racheta balistica tactica Tocika-U deasupra regiunii Belgorod, lansata de Ucraina, a declarat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministerul a precizat ca atacul a avut loc in jurul orei locale 5 a.m. (04:00 ora…

- Avionul presedintelui rus Vladimir Putin a fost escortat miercuri de patru avioane de vanatoare rusesti Suhoi-35S in timpul zborului spre Emiratele Arabe Unite (EAU), prima escala a unei calatorii in Orientul Mijlociu, care mai cuprinde si o vizita in Arabia Saudita, informeaza EFE si Reuters.Este…