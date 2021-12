Puternicul taifun Rai a atins uscatul în Filipine Puternicul taifun Rai a atins uscatul joi in insula Siargao din Filipine, a informat PAGASA (Geophysical and Astronomical Services Administration), care a anuntat ca acest fenomen atmosferic este unul "foarte distructiv". Taifunul Tai, denumit Odette in Filipine, va strabate de la est spre vest partea sudica a regiunii centrale a tarii, inclusiv o parte a insulelor Leyte, Mindanao si Negros, cu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

