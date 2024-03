Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe a scris istorie dupa golul din PSG – Real Sociedad. A devenit primul jucator din istoria Ligii Campionilor care marcheaza in 10 meciuri consecutive sustinute de echipa sa pe teren propriu si in care a fost titular. Kylian Mbappe a deschis scorul in partida cu Real Sociedad, in minutul…

- Astazi este zi mare in familia lui Jador! Mama manelistul iși sarbatorește ziua de naștere, insa știm ca artistul se afla la mii de kilometri distanța de casa, pentru ca participa la o competiție sportiva, motiv pentru care nu poate fi alaturi de cea care i-a dat viața. Iata ce mesaj a transmis sora…

- Doar o treime dintre romani cred ca in 2024 vor avea o viața mai buna, comparativ cu 48% in 2023, arata un studiu al Reveal Marketing Research, publicat marți și citat de HotNews. Conform aceluiași studiu, 47% dintre romani nu adopta nici o perspectiva optimista, nici una pesimista in privința anului…

- Florin Piersic are și o fiica! La 87 de ani, cel mai mare actor al Romaniei nu a mai ținut ascuns acest secret de care s-a ingrijit intreaga viața. Pe langa Florin Piersic Jr (55 ani), baiatul sau cel mare și cel ce profesional calca pe urmele artistului inconfundabil, și Daniel (46 de ani), ”Margelatu”…

- Zi de sarbatoare pentru Florin Salam și Roxana Dobre! Fiica lor, Raisa, iși sarbatorește astazi ziua de naștere și a implinit varsta de 7 ani, iar soția manelistul i-a transmis un mesaj emoționant și i-a oferit cadoul inca de la miezul nopții.

- Aniversare speciala in comuna Vacarești! Astazi, 10 decembrie, Maria Stan, o batranica din localitate, a implinit un secol de viața. Chiar daca are o varsta foarte inaintata, batranica e lucida și se ține foarte bine. Femeia le-au spus celor care au vizitat-o Tatal nostru și Crezul pe de rost. In aceasta…

- ”Maria, Fecioara tacerii, sa ne ajute sa iubim pustiul ca sa devenim voci credibile care il vestesc pe Fiul sau care vine”. La rugaciunea ”Ingerul Domnului” de duminica, 10 decembrie a.c., papa Francisc a vorbit pe larg despre misiunea Sfantului Ioan Botezatorul, care a pregatit calea lui Isus, și a…