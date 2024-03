Stiri pe aceeasi tema

- Modernizarea transportului public local targoviștean, un proiect de succes și nou record lunar de calatori! Aproximativ 145.000 de calatori au utilizat autobuzele targoviștene pe traseele interne in luna februarie 2024, fața de aproximativ 66.000 in luna februarie 2022 Practic, din analiza administrației…

- Vremea buna din ultima parte a lunii februarie a permis constructorilor reluarea lucrarilor pe șantierul deschis in Cartierul Prepeleac. Este vorba despre un proiect cu finanțare de la bugetul de stat, care, potrivit primarului Cristian Stan, va fi finalizat in aceasta primavara. „Intreaga zona s-a…

- Autobuze electrice la Blaj și Craciunelu de Jos. Proiect pentru modernizarea transportului public de calatori. Licitație, in SEAP Autobuze electrice la Blaj și Craciunelu de Jos. Locuitorii din municipiul Blaj și comuna Craciunelu de Jos vor beneficia in curand de un transport public modern. In acest…

- Pe finalul anului trecut, Primaria Targoviște avea in diferite stadii de implementare peste 100 de investiții publice, cu o valoare de aproximativ 1,4 miliarde de lei, din care 1,2 miliarde de lei reprezentau sume nerambursabile pe care administrația publica locala le-a accesat pe diferite programe…

- Primarul Municipiului Targoviște, Cristian Stan, a transmis ca peste 136.000 de calatori au apelat la mijloacele de transport in comun targoviștene pe traseele interne in luna noiembrie 2023. Raportat la cei aproximativ 89.000 de pasageri in luna noiembrie a anului trecut, creșterea numarului de…

- Proiectul „Imbunatațirea transportului public urban de calatori in municipiul Pitești” se afla in faza finala de implementare. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, avand ca obiectiv general reducerea emisiilor de carbon, prin investiții in imbunatațirea eficienței…

