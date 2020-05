Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne a raspuns, miercuri, unei noi serii de intrebari de la romani, una dintre intrebari fiind legata de parasirea localitații de domiciliu dupa 15 mai, cand expira starea de urgența și intram in stare de alerta. Intrebare: Prin parasirea localitații se ințelege limita de municipiu sau…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, afirma ca dupa 15 mai oamenii vor putea iesi din localitate, "fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet", si nu vor mai avea nevoie sa completeze declaratii pe propria raspundere. "Nu este impusa o limita, pentru ca era foarte dificil de impus…

- Premierul Ludovic Orban și ministrul de Interne, Marcel Vela, au spus ca, dupa 15 mai, vom putea calatori in afara localitaților pentru sporturi individuale sau pentru drumeții. In schimb, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca nu vor fi permise astfel de deplasari și arata ca declarațiile…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a emis Ordonanța Militara nr. 10, care include prevederi referitoare la condițiile și intervalele orare in care persoanele peste 65 de ani se pot deplasa, de acum, in afara locuinței. OM 10 face referire și la prelungirea masurii suspendarii borurilor catre mai multe…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat ca in cadrul grupurilor de specialiști sunt analizate toate scenariile. Pentru moment, Bucureștiul nu se inchide, dar ministrul a explicat ca in funcție de evoluția situației din Capitala decizia s-ar putea schimba, in funcție de recomandarile specialiștilor.Citește…

- Ordonanța militara 3: persoanele de peste 65 de ani se vor putea deplasa intre orele 11.00 – 13.00. Excepție fac angajații și agricultorii! Ministrul de Interne, Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au susținut o declarație de presa la sediul MAI in care au prezentat Ordonanța…

- Dupa anunțul facut sambata seara de Ministrul de Interne, Marcel Vela, referitor la limitarea circulației in afara locuinței, craiovenii au inceput sa formeze cozi uriașe in goana dupa alimente. Un cititor al Gazetei de Sud a surprins in aceasta dimineața zeci de oameni așezați in șir indian, formand…

- Marcel Vela, ministrul de Interne al Romaniei (foto: www.universul.net) Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut marți seara mai multe declarații importante referitoare la criza coronavirus, in contextul instituirii starii de urgența. Alaturi de el au mai facut declarații secretarii de stat Bogdan…