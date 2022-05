„Putem discuta despre lucruri importante?”. Ce i-a scris Madonna Papei

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta americana pop Madonna a anuntat miercuri lansarea a doua albume de compilatii pentru a celebra doua decenii de mari succese pe pistele de dans, unde a facut istorie devenind artista cu cele mai multe hituri pe primul loc pe lista Billboard Dance Club, relateaza EFE.Regina muzicii pop a reunit…

- Accesul la rețeaua de socializare Twitter ar putea fi platit pentru mediul de afaceri și conturile guvernamentale, a anunțat miliardarul Elon Musk, noul patron al Twitter. „Twitter va fi intotdeauna gratuit pentru utilizatorii obișnuiți, dar poate exista un preț mic pentru utilizatorii comerciali /…

- Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a declarat, potrivit CNN, ca aeroportul orașului Dnipro a fost distrus in urma unui atac al forțelor ruse. Orașul Dnipro este un centru industrial cu un milion de locuitori, situat in estul Ucrainei. ”Si inca un atac asupra aeroportului din…

- Compania de inchirieri de locuinte Airbnb a anuntat ca isi suspenda operatiunile din Rusia si Belarus, potrivit Reuters. „Clientii de peste tot din lume nu vor mai putea sa faca noi rezervari pentru sederi sau experiente in Rusia sau Belarus”, a precizat compania americana intr-un comunicat. „Clientii…

- Fostul fotbalist Ionut Rada a declarat, joi seara, ca spera ca o data cu instalarea noului selectioner Edward Iordanescu sa se realizeze lucruri importante la echipa nationala a Romaniei, dar a precizat ca nu va fi usor, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- “Sa-ți fie rușine ca rusoaica!”, “Ar trebui sa fii deportata și sa te intorci in Rusia”, sunt mesajele primite de catre celebra tenismena Maria Sharapova. Foarte multe celebritați din sport, și nu numai, au reacționat, zilele acestea, pe tema razboiului dintre Rusia și Ucraina. Tenismena de origiune…

- “Dupa o batalie dura am pierdut controlul asupra zonei Cernobil. Situația fostei centrale nucleare Cernobil, a sarcofagului și a zonelor de depozitare a deșeurilor este necunoscuta”, a transmis consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak, potrivit Pravda Ucraina . Volodimir Zelenski a scris…

- Ambasadoarea Italiei in Australia a murit dupa ce a cazut de la balconul casei sale din orasul Foligno, conform informatiilor aparute duminica in presa, transmite luni dpa. Francesca Tardioli, in varsta de 56 de ani, se afla singura acasa sambata seara cand a cazut de la balcon, a informat agentia de…