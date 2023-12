Stiri pe aceeasi tema

- Revenit in țara dupa recenta vizita facuta in Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu i-a „dat tema” ministrului Energiei. I-a cerut lui Sebastian Burduja, la inceputul ședinței de Guvern de vineri, 8 decembrie, sa verifice prețurile la gaze. Totul, in contextul in care, a remarcat prim-ministrul, unii…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, vineri, ca a observat ca au aparut situații de furnizori care au crescut nefundamentat prețurile la gaze și ii cere ministrului Energiei, Sebastian Burduja sa „se uite cu atenție” la acest fenomen.

- Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite in America, a avut cuvinte de apreciere la adresa noului președinte al PNL București, Sebastian Burduja, care deține și funcția de ministru al Energiei.

- De curand, ministrul Energiei, a anunțat cat timp mai dureaza schema de compensare pentru energie electrica. Sebastian Burduja a menționat, de asemenea, ca a facut recomandari Comisiei Europeane ca pana in 2025, și inclusiv in acel an, sa se incerce o iesire graduala din aceste scheme de compensare…

- Primaria Generala a Capitalei mai are de achitat 700 milioane lei catre Electrocentrale Bucuresti, din datoria de un miliard de lei, iar ELCEN are nevoie de acesti bani pentru a nu mai avea niciun fel de problema, altfel sigur vor fi niste dificultati, a declarat, sambata, ministrul Energiei, cu ocazia…

- Ministrul energiei Sebastian Burduja ar fi cerut realuarea procedurii de selecție a candidaților pentru poziția de membri in Directoratul Hidroelectrica, au declarat pentru HotNews.ro surse din companie. Motivul ar fi ca pe lista scurta nu s-ar afla și șeful sau de cabinet și partener de afaceri al…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. “In…