- Liberalii lugojeni trebuie sa iși aleaga noua echipa de conducere, pana in data de 15 iulie 2021. Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a anunțat calendarul alegerilor interne, care vor demara in data de 1 iunie, cu desemnarea conducerilor organizațiilor locale, și se se…

- Liderii PNL vor sa organizeze congresul pentru alegerea conducerii partidului pe 25 septembrie, iar alegerile din filiale inainte de acasta data, incepand cu 1 august. Congresul PNL ar urma sa fie organizat pe 25 septembrie cu 5.000 de delegati, data fiind propusa in ședința de marți a conducerii partidului…

- Ludovic Orban i-a lansat premierului invitația de a face parte din echipa lui de conducere, amintindu-i ca este cel care l-a lansat pe scena mare a politicii. Intrebat daca l-ar vrea drept contracandidat, Orban a spus ca ar fi suficiente motive sa-l aiba partener. „Nu pot sa decid eu in locul lui Florin…

- Ludovic Orban a propus ca data Congresului sa fie 25 septembrie, urmand sa participe aproximativ 5.000 de delegati.„Data propusa pentru Congres este 25 septembrie. Numarul total de delegati va fi de 5000. Am stabilit calendarul de alegeri. Asa cum am spus si in declaratii anterioare, Congresul PNL nu…

- Congresul PNL va fi organizat pe 25 septembrie, a confirmat, astazi, liderul formațiunii, Ludovic Orban, dupa ce informația a aparut in presa pe surse. Orban a detaliat calendarul alegerilor: "1 iunie 15 iulie vor avea loc adunarile generale ale organizațiilor locale care vor alege conducerile…

- Nicoleta Dumitrescu Liberalii se pregatesc de alegeri. Atat pentru alegerea șefilor din teritoriu, cat și pentru liderul national. Și e un pic de fierbere, avand in vedere ca, de fiecare data, ca in orice partid care se repecta, mai ales atunci cand este la guvernare, se formeaza și tabere. Semn al…

- Ședința cu scantei in PNL. Liberalii și-au exprimat iar nemulțimrea fața de partenerii lor de guvernare de la USR-PLUS. Lucian Bode, Raluca Turcan și Sorin Cimpeanu s-au plans in ședința Bex de lipsa susținerii din partea colegilor din coaliție. Noi nemulțumiri in interiorul PNL la adresa partenerilor…

- Comisiile parlamentare de buget-finante au dat raport favorabil pentru proiectul Legii bugetului de stat pe 2021. Plenul reunit al Parlamentului dezbate luni, 1 martie actul normativ. Discursul premierului Florin Cițu a fost bruiat de reprezentanții PSD, care au facut o atmosfera ca pe stadion. Parlamentarii…