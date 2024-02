Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, liberalii vor sa discute doar comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele, in timp ce PSD vrea stabilirea unei strategii comune pentru toate cele patru randuri de alegeri din acest anMarcel Ciolacu si Nicolae Ciuca au purtat o discutie telefonica, vineri…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat la Pitești ca in urmatoarele zile se va lua o decizie privitoare la calendarul alegerilor din acest an și ca PNL este pregatit și pentru cinci randuri de alegeri, și pentru varianta comasarii. „Calendarul legislativ electoral ne spune…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rares Bogdan, a anuntat ca saptamana viitoare coalitia va stabili cum vor fi organizate alegerile din acest an, bugetul pentru toate scrutinurile fiind de 800 de milioane de euro, care ar putea fi diminuat la 500 de milioane de euro, in funcție de comasari.

- Rareș Bogdan a vorbit despre alegerile din 2024, dar și despre modul in care acestea ar urma sa fie organizate. Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a anuntat ca saptamana viitoare coalitia va stabili cum vor fi organizate alegerile din acest an, daca vor fi realizate cele cinci…

- VIDEO Rareș Bogdan, despre impozitarea pensiilor și comasarea alegerilor: „Am face economii de 350 de milioane de euro” O eventuala comasare a alegerilor europarlamentare cu cele local ar insemna o economie la buget de 200 de milioane de euro, bani care ar putea fi folosiți pentru a compensa impozitarea…

- In plus, potrivit unui document semnat in ultima ședința interna, liberalii sunt gata sa desființeze organizațiile care nu fac performanța la alegerile locale. La finalul saptamanii, liderii Coaliției trebuie sa ia o decizie și in ceea ce privește comasarea alegerilor.Scenariul potrivit caruia social-democrații…

- PNL insista in cadrul Coaliției sa se comaseze localele cu primul tur al prezidențialelor. PSD are o condiție foarte importanta. In prima sedinta a liderilor Coaliției din acest an, desfașurata pe o durata de 3 ore, s-a efectuat o analiza a reorganizarii institutiilor publice și a datelor referitoare…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…