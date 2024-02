Stiri pe aceeasi tema

- Șapte pugiliști de la clubul ”Daniel Boxing&Rusu Dan Ciprian” Campia Turzii vor participa vineri, 2 februarie 2024, la ediția a III-a a „Cupei Sancraiului” la box, care se va desfașura in Sancraiul de Mureș (jud. Mureș). Aceasta competiție este prima pe anul 2024, la care vor fi prezenți sportivii antrenați…

- In ajun de sarbatori, sportivul Iosif Bandula de la clubul Daniel Boxing&Rusu Dan Ciprian Campia Turzii, a fost premiat de primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, pentru performanțele obținute in anul 2023, cu suma de 5000 de lei. De asemenea și cel care s-a ocupat de pregatirea sportivului,…

- Sambata, 8 decembrie 2023, in Sala Sporturilor „Ioan Stanatiev” din Campia Turzii s-a disputat un turneu caritabil de fotbal care a fost organizat pentru copii din Asociația Autism Campia Turzii. La startul acestuia s-au adunat 12 echipe care au fost imparțite in doua grupe de cate șase echipe. Avand…

- In cadrul primei ediții a galei de box „Daniel Boxing Club Campia Turzii”, care s-a desfașurat sambata 18 noiembrie in Sala Sporturilor „Ioan Stanatiev” din Campia Turzii, am avut parte de o prezența inedita printre pugiliștii care au urcat in ring. Astfel, in urma meciului de la categoria 80 de kg…

- Joi seara, in spatele salii sporturilor „Ioan Stanatiev” din Campia Turzii, intr-o incapere in care s-au antrenat generații de sportivi, l-am gasit pe antrenorul Daniel Dandoczi, alaturi de elevii lui, la ultimul antrenament inainte de un mare eveniment. Citește și: Sala Sporturilor ”Ioan Stanatiev”…

- TurdaNews va transmite in direct, in premiera, gala de box „Cupa Daniel Boxing Club Campia Turzii”, sambata aceasta, incepand cu ora 11:00. Evenimentul va reuni la prima ediție, 22 de cluburi sportive de box din toata țara in Sala Sporturilor „Ioan Stanatiev” din Campia Turzii. La gala care este organizata…

- Sala Sporturilor "Simon Ladislau" din Tg.Mureș gazduiește, in perioada 10-12 noiembrie, Campionatul Național Individual de lupte, rezervat sportivilor cu varsta sub 17 ani, precum și Cupa Romaniei la lupte la seniori. Cele doua concursuri cuprind intreceri la toate stilurile, respectiv libere, greco-romane…