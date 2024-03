Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei anunța semnarea a inca 21 contracte de finanțare in cadrul Fondului pentru Modernizare, Program Cheie 3- Sprijin pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice. Valoarea totala a proiectelor este de 3.214.137.593,33 lei, echivalentul a 646.018.851,79…

- Republica Moldova a dat start procesului de evaluarea a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Anunțul a fost facut de viceprim-ministra pentru integrare europeana, Cristina Gherasimov, care a condus delegația țarii noastre, aflata in vizita la Bruxelles.

- Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „DOTAREA UNUI LABORATOR INTELIGENT IN CADRUL Liceului Tehnologic Traian Vuia” Educația este cel mai important lucru in societatea moderna. Ea poate transforma oamenii in membri funcționali ai societații cu valorile potrivite. Primaria Tauții Magherauș…

- Dupa finalizarea apelului destinat autoritaților locale, Ministerul Energiei continua demersul strategic pentru stimularea investițiilor in energie verde, adresandu-se, complementar, mediului privat, prin lansarea a doua apeluri de proiecte competitive, cu finanțare din Fondul pentru modernizare. „Nu…

- Opt proiecte aflate in curs de implementare prin Grupul de Acțiune Locala Campulung Muscel au fost transferate, spre finanțare, catre bugetul local, in cadrul unei ședințe de consiliu desfașurata intr-o zi de duminica. Manevra a fost menita sa evite eșecul in privința realizarii obiectivelor, dupa ce…

- „Dupa o analiza atenta, planul de a inființa o fabrica de baterii in Oklahoma (SUA) a fost abandonat.” Anunțul a fost facut de furnizorul de baterii al Tesla, compania japoneza Panasonic, iar acesta nu este un caz izolat. In luna ianuarie, compania sud-coreeana LG a „amanat pe termen nedefinit” planurile…

- Intr-o ultima conferința de presa din acest an, Cristian Stan, primarul Municipiului Targoviște a punctat cateva aspecte cu privire la activitatea administrației publice locale , nominalizand cele mai importante proiecte de investiții. Concluzia a fost ca 2023 a fost un an bun din punct de vedere investițional,…

- Guvernul "dinamiteaza" schemele de plafonare a prețului energiei livrate oamenilor: zero lei pentru compensarea clienților și risc de colaps pentru intregul sector energetic, atrage atenția Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE).