Stiri pe aceeasi tema

- Patru morgi mobile, cu o capacitate de de 50 de locuri fiecare au fost distribuite in țara, unde spitalele nu mai fac fața deceselor asociate COVID, a anunțat vineri seara, la Antena 3, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, potrivit G4media. ”E vorba despre managementul decedaților.…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza joi ca, in saptamana 11 – 17 octombrie, 37,1% din totalul cazurilor de COVID au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Iasi, Prahova, Ilfov si Constanta. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere COVID, 72,3% din cazurile confirmate…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.655 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 126 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii…

- 80.4% din infectarile cu coronavirus și 94.7% din decesele COVID inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost inregistrate la persoane nevaccinate, se arata in raportul transmis saptamanal de INSP. Conform raportului publicat de Institutul Național de Sanatate Publica pentru saptamana 16 – 22 august…

- Primaria va lansa saptamana viitoare licitatia pentru achizitia de carbune. Municipalitatea va cumpara o cantitate de 100.000 tone, potrivit reprezentantilor institutiei. „Sunt facute toate documentele si asteptam cat mai repede publicarea acestei licitatii. Valoarea estimata este 72,3 milioane lei,…

- Conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), 97% din decesele COVID inregistrate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, iar 3% la persoane vaccinate cu schema incompleta. Concluziile analizei INSP pentru saptamana 9 – 15 august: 44.5% din totalul cazurilor COVID-19…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 9 – 15 august, 44,5% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in Bucuresti si in judetele Ilfov, Cluj, Constanta si Suceava. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, postat pe site-ul INSP, 82,4% din cazurile confirmate…

- Romania a depașit pragul de peste 500 cazuri noi inregistrate in 24 de ore. Un numar de 544 de cazuri noi au fost confirmate in ultima zi, fiind efectuate 38.188 de teste. Numarul pacienților internați a depașit pragul de 1.000, ajungand la 1.029, cu 88 mai mult fața de ieri. Totodata, la terapie intensiva…