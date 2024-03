Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat in cadrul Conferintei Judetene a PSD Iasi ca a venit momentul ca o echipa tanara sa vina la conducerea Primariei si a Consiliului Judetean, el precizand ca Bogdan Balaniscu si Bogdan Cojocaru o sa ii bata pe Mihai Chirica si Costel Alexe de ”o sa le sara tabla…

- PSD a primit ”cu drag” mai mulți membri ai PNL Iași, primari și consilieri locali. Aceștia vor candida pe listele social-democrate. PSD Iași a facut cunoscut miercuri ca alți trei primari și 22 de consilieri locali PNL din județul Iași vor candida la alegerile locale pe listele Partidului Social Democrat.…

- Liderul PSD Iasi, Bogdan Cojocaru, ii solicita, intr-o scrisoare deschisa, presedintelui PNL, Nicolae Ciuca, retragerea sprijinului politic acordat sefului Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, dupa ce in presa locala au aparut noi detalii din dosarul in care Alexe este acuzat luare de mita si instigare…

- Filiala ieseana a PNL nu vrea cu niciun chip sa faca aliante cu PSD la alegerile locale in judetul Iasi, așa cum a decis partidul. Pentru alegerile din acest an, obiectivele constituie castigarea Primariei Iasi, sefia Consiliului Judetean, dar și 60 de mandate de primari in cele 98 de localitati ale…

- Filiala PSD Iași a facut doua achiziții de marca, doi primari din tabara opoziției. Aceștia vor candida din nou, dar pentru social-democrați . Primarul din Gorban, Silviu Isari, membru PMP, și edilul din comuna Mircești, Leon Balteanu, ales pe listele USR, s-au alaturat PSD-ului pentru a-și anunța candidaturile…

- Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a fost trimis, astazi, in judecata in dosarul Tabla, dupa ce magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au respins ultimele contestații depuse de acesta la dosar. Detaliaza Constantin Mihai: Costel Alexe, astazi președinte al Consiliului Județean Iași, este…

- Cateva mii de persoane participa, miercuri, in Piata Unirii din Iasi, la manifestarile de Ziua Unirii Principatelor Romane. Pe scena din Piata Unirii au urcat liderul PNL, Nicoale Ciuca, presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, si primarul Mihai Chirica. La un moment dat, in timpul discursului…

- Cateva mii de persoane participa, miercuri, in Piata Unirii din Iasi, la manifestarile de Ziua Unirii Principatelor Romane. Intre participanti se afla si reprezentanti ai asociatiilor care sustin constructia de autostrazi in Moldova. Pe scena din Piata Unirii au urcat liderul PNL, Nicoale Ciuca, secretarul…