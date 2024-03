PSD a decis candidații pentru Iași. Numele propuse pentru primărie și șefia Consiliului Județean Partidul Social Democrat a validat joi, in Consiliul Politic Național, candidaturile pentru primarie și șefia Consiliului Județean la iași. Astfel, cei doi candidați pentru aceste funcții sunt Bogdan Balaniscu (președintele filialei municipale PSD), respectiv Bogdan Cojocaru (președintele PSD Iași). Bogdan Cojocaru este actualul prefect al județului Iași, in timp ce Bogdan Balanișcu ocupa funcția de secretar de stat in Ministerul Mediului. PSD susține ca asupra administrației PNL planeaza numeroase suspiciuni de corupție, iar Partidul Social Democrat propune ”o echipa politica tanara, dinamica,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

