- Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, considera ca trebuie sa existe cat mai repede o nominalizare la Ministerul Apararii Nationale, in urma demisiei lui Vasile Dincu de la sefia acestuia, mai ales in actualul context geopolitic complicat si cu razboi in vecinatatea Romaniei.

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, susține ca partidul sau poate oferi un ministru „in orice domeniu”, inclusiv la Aparare, daca PSD nu va gasi un inlocuitor pentru fostul ministru Vasile Dincu. Rareș Bogdan a facut aceasta precizare miercuri, 26 octombrie 2022, intr-o intervenție…

- „Ne așteptam sa vina cu o nominalizare cat mai rapida, mai ales ca in contextul din regiune e nevoie de un mininistru de aparare plin. Sunt decizii, intalniri importante, iar interimatul este un mandat limitat”, a declarat pentru Mediafax purtatorul de cuvant al PNL Ionuț Stroe.Anterior acestei declarații,…

- Ideea negocierilor de pace intre Rusia si Ucraina, care i-a adus lui Vasile Dincu demisia fortata de la Aparare, este promovata si de presedintele francez Emmanuel Macron, cel pe care fostul ministru l-a dat exemplu cand si-a aparat declaratia facuta in emisiunea Insider Politic, de la Prima TV.…

- Vasile Dincu a ajuns la Palatul Victoria, acolo unde va avea o discuție cu premierul, in contextul declarațiilor controversate ale ministrului Apararii. Potrivit unor surse politice, Ciuca i-ar putea cere demisia.

- Liderii coaliției de guvernare, cu excepția lui Kelemen Hunor care este plecat din țara, s-au reunit de la ora 14 intr-o ședința in care unul dintre subiecte ar putea fi remanierea guvernamentala, au declarat surse politice pentru Digi24.ro.

- PSD insista pe tema remanierii unor ministri si, potrivit unor surse, chiar ei il vor schimba pe Vasile Dincu de la Aparare. Si celelalte formatiuni din coalitie ar trebuie sa faca schimbari.

- Deputatul USR Bogdan Rodeanu, vicepreședintele Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, critica modificarea Codului Fiscal: „Cat mai valoreaza cuvantul lui Ciolacu, Ciuca sau Iohannis? In acest moment, mai nimic”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…