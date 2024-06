Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii s-au reunit in primele ședințe, dupa alegerile locale și europarlamentare. Dupa ce au analizat rezultatele, liderii PNL au concluzionat, raportandu-se la precedentele alegeri locale, ca stau mult mai bine decat se așteptau.

- Nicușor Dan ramane primarul Capitalei, potrivit rezultatelor exit poll la Primaria București, anunțate duminica, 9 iunie, de CURS - Avangarde, valabile pentru ora 20.30. UPDTE ora 22.15: "Alegerile sunt caștigate de comunitați. Azi am avut in București o uriașa comunitate", a spus Nicușor Dan, in discursul…

- In Romania au loc alegerile locale și parlamentare duminica, 9 iunie 2024. Descopera rezultatele parțiale ale exit-poll-urilor pentru alegerile locale și parlamentare, din informațiile oferite de surse politice. Cine este pe primul loc in București și in țara.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a respins ipoteza potrivit careia, in prezent, s-ar afla in campanie pentru alegerile prezidentiale, precizand ca decizia va fi luata in PNL dupa alegerile locale.

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…

- Intrebat, joi, despre afirmatia sa ca il va obliga pe presedintele PNL Nicolae Ciuca sa candideze la alegerile prezidentiale din toamna, Rareș Bogdan a raspuns: ”Eu nu pot sa obliga pe nimeni, partidul poate sa faca o propunere, dar de obligat nu putem sa il obligam. In schimb, presedintele va tine…

- Sunt in continuare discutii pe candidati, dar si pe alesii locali, care - in continuare - trec de la un partid la altul. Stim ca zilele trecute liderii PSD si PNL au ajuns la o intelegere secreta prin care au stabilit ca exodul se va opri. Cu toate astea, in teritoriu lucrurile stau cu totul altfel.…

- Liderii PNL se reunesc, miercuri, de la ora 15.00, la Vila Lac pentru a discuta despre lista la alegerile europarlamentare si candidatii la alegerile locale, potrivit unor surse politice.PNL trebuie sa stabileasca candidatii la alegerile locale la sectoarele din Capitala dar si in tara, in mai multe…